Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 00:44

Заминированный катер атаковал третий танкер у берегов Ирака

Обложка © X / EGYOSINT

Обложка © X / EGYOSINT

Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака. Инцидент произошёл в акватории Персидского залива. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источники. По данным издания, нападение произошло после серии аналогичных инцидентов с другими судами.

Источник портала сообщил, что ранее повреждённые танкеры также могли столкнуться с минированными катерами. По его данным, после взрывов на судах зафиксированы потери среди членов экипажа.

Спасены 38 членов экипажа, 1 из которых погиб. Об этом сообщил глава пресс-центра иракской службы безопасности генерал Саад Маан.

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае
Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае

Ранее сообщалось, что два иностранных танкера попали под обстрел у побережья Ирака. Инцидент произошёл недалеко от границы с Кувейтом. Источник в силовых структурах допускал, что суда могут иметь отношение к США. На танкерах вспыхнули серьёзные пожары. По предварительным данным, удар могли нанести иранские военные.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar