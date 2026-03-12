Цирковой режиссёр Валентин Гнеушев скончался в возрасте 74 лет

Цирковой режиссёр, заслуженный деятель искусств России Валентин Гнеушев умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на его дочь. По информации издания, родственница обнаружила режиссёра дома после того, как он несколько дней не выходил на связь.

«Его на полу в квартире обнаружила дочь, которая примчалась к нему после того, как он несколько дней перестал выходить на связь», — сообщает сайт.

Издание отмечает, что незадолго до смерти режиссёр перенёс воспаление лёгких. После выписки из больницы он упал и травмировал руку.

Валентин Гнеушев родился 20 декабря 1951 года в Нижнем Тагиле. Он окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИС. За годы работы режиссёр поставил более тридцати цирковых номеров. Многие из них получили награды на международных фестивалях в Париже и Монте-Карло. Гнеушев работал главным режиссёром Московского цирка на Цветном бульваре. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Он также сотрудничал с театральными режиссёрами и принимал участие в съёмках кинофильмов.

