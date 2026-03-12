Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 01:31

В странах Европы наблюдается дефицит боеприпасов и высокий спрос на бронетехнику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

В европейских странах наблюдается нехватка боеприпасов и растущий спрос на бронетехнику. Об этом сообщил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

«Самая острая потребность существует в боеприпасах», — отметил Паппергер. По его словам, практически ни одна страна Европы не располагает достаточными запасами боеприпасов. В случае ЧС они будут израсходованы за считанные дни.

Глава Rheinmetall сообщил, что концерн нарастит производство боеприпасов с 70 тыс. в 2022 году до 1,5 млн к 2030 году. Это, по его словам, превысит объёмы производства в США.

Паппергер также отметил высокий спрос на бронетехнику в Европе. Страны НАТО стремятся сохранять мобильность войск, а для этого нужна бронетехника — в том числе для защиты от дронов и управляемого оружия.

Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики
Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получила часть ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. По утверждению экс-комика, боеприпасы передали несколько стран, в том числе Германия. По данным украинских СМИ, речь может идти о боеприпасах типа PAC-3.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar