В европейских странах наблюдается нехватка боеприпасов и растущий спрос на бронетехнику. Об этом сообщил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

«Самая острая потребность существует в боеприпасах», — отметил Паппергер. По его словам, практически ни одна страна Европы не располагает достаточными запасами боеприпасов. В случае ЧС они будут израсходованы за считанные дни.

Глава Rheinmetall сообщил, что концерн нарастит производство боеприпасов с 70 тыс. в 2022 году до 1,5 млн к 2030 году. Это, по его словам, превысит объёмы производства в США.

Паппергер также отметил высокий спрос на бронетехнику в Европе. Страны НАТО стремятся сохранять мобильность войск, а для этого нужна бронетехника — в том числе для защиты от дронов и управляемого оружия.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получила часть ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. По утверждению экс-комика, боеприпасы передали несколько стран, в том числе Германия. По данным украинских СМИ, речь может идти о боеприпасах типа PAC-3.