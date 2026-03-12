В зоне ответственности группировки войск «Восток» украинские силы за сутки лишились двух станций спутниковой связи Starlink и десяти пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил представитель пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

Ранее стало известно, что в рядах Вооружённых сил Украины находятся до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Иностранные наёмники имеют для украинской армии определённые преимущества. Такие бойцы реже покидают позиции. Для наёмников из других стран уход с поля боя связан с необходимостью покинуть территорию Украины. Сделать это в условиях боевых действий бывает сложно.