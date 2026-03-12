ЦБ: Контроль лимита карт у клиентов не нарушит банковскую тайну

В России введут ограничения на количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Новые правила начнут действовать поэтапно. Об этом сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, пишет газет «Известия».

«Чтобы ограничения для дропперов работали эффективно, необходимо создать единую систему учёта карт, к которой подключатся все банки», — говорится публикации.

Набиуллина уточнила, что с сентября 2026 года одному человеку разрешат иметь не более десяти банковских карт в одном банке. Позднее заработает единая система учёта, после чего общий лимит составит не более двадцати карт во всех кредитных организациях. При этом данный факт не повлияет на банковскую тайну.

Первоначальные ограничения пересмотрели. Центробанк увеличил допустимое число карт в одном банке до десяти вместо пяти. Такое решение учитывает потребности семей с детьми, а также распространённую практику оформления дополнительных карт. Кроме того, часть банковских продуктов имеет низкий риск использования в мошеннических схемах.

Создание единой системы учёта банковских карт планируют завершить к 2027 году. Она позволит банкам проверять, превышает ли клиент установленный лимит перед выпуском новой карты.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Меры будут действовать до 9 сентября 2026 года. Граждане, открывшие счета до 9 марта 2022 года, смогут снять остаток на ту дату, но не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро. Остальные средства будут выдаваться в рублях. При этом выплата не может быть ниже расчёта по официальному курсу ЦБ на день выдачи для средств, размещённых до 9 сентября 2022 года.