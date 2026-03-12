Владимир Путин
12 марта, 04:26

Срок жизни украинского спецназовца на линии фронта не превышает 36 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Продолжительность жизни украинского спецназовца у линии боевого соприкосновения составляет менее 36 часов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС. Такая оценка относится к военнослужащим, действующим в непосредственной близости от линии боёв.

«Характерно, что продолжительность жизни украинского спецназовца в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения составила менее 36 часов», — рассказал источник.

По его словам, речь идёт о бойцах подразделений, которые выполняют задачи на наиболее опасных участках. Подобные операции предполагают постоянное нахождение в зоне интенсивных боевых действий.

ВСУ за сутки лишились двух станций связи Starlink от действий «Востока»
Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины воюют до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По информации дипломата, Киев активно наращивает вербовку иностранцев в этом регионе. По его словам, латиноамериканцы по численности уже опережают европейских наёмников и представителей Закавказья.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
