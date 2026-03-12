Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила отметку 100 долларов за баррель. Это следует из данных торгов на мировых сырьевых площадках. Стоимость майских фьючерсов на Brent утром достигла 100,64 доллара за баррель. Рост составил 9,42 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

Одновременно подорожала и американская нефть марки WTI. Цена апрельских фьючерсов поднялась на 9,26 процента и достигла 95,33 доллара за баррель.

Ранее на этой неделе цена Brent уже поднималась выше 119 долларов за баррель. Это произошло впервые с июня 2022 года. Позже котировки частично скорректировались и опустились ниже этой отметки.

Ранее сообщалось, что администрация США начнёт высвобождать из стратегического резерва 172 млн баррелей нефти. Об этом объявило Министерство энергетики страны. По данным ведомства, поставки начнутся уже на следующей неделе. Процесс займёт около 120 дней, исходя из запланированных темпов. Власти рассчитывают таким образом повлиять на мировые цены на энергоносители. Сейчас в стратегическом нефтяном резерве США находится около 415 млн баррелей.