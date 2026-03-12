Мирошник: Киев систематически пытается устроить энергоблокаду Белгорода

Украина систематически пытается устроить энергетическую блокаду Белгорода. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, за последнюю неделю каждым третьим пострадавшим был житель именно этой области.

«Более 150 человек у нас пострадало, из них более 50 человек — это пострадавшие в Белгородской области. Прифронтовые территории находятся под постоянными ежечасными обстрелами и ударами», — пояснил дипломат.

Киев хочет «выключить» Белгород, для чего методично наносит гибридные ракетно-дронные удары по энергетике. Однако у ВСУ ничего не выходит: при отключениях уже через несколько часов подачу восстанавливают. А в случае проблем с отоплением в городе моментально разворачивают пункты обогрева, где любой желающий может зарядить свой телефон, выпить чаю и согреться, пишет ТАСС.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий показал, как ВСУ наносят удары по Белгороду прямо из жилых кварталов Харькова. Судя по видео, артиллерийские установки размещают чуть ли не во дворах.