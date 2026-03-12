«Маска военного проповедника»: Эксперт по лжи разобрал угрозы Хегсета в адрес Ирана

10 марта глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга заявил, что Вашингтон продолжит военные действия против Ирана, пока противник не будет полностью разгромлен. Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал его выступление и рассказал аif.ru, какие эмоции скрывались за жёсткой риторикой.

«Хегсет в этом выступлении явно выстраивает образ человека, который играет роль «военного проповедника», а не кабинетного технократа. Это не жест человека, который боится адресата угроз, это поза того, кто боится другого — потерять контроль над аудиторией и собственным статусом», — сказал Панкратов.

Эксперт отметил, что в манере выступления американского чиновника просматривается стремление к доминированию. Панкратов также обратил внимание на мимику выступающего во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. По его наблюдениям, лицо почти не менялось, а брови двигались в очень узком диапазоне.

«При произнесении самых жёстких формулировок проскакивают короткие микромоменты — лёгкое сжатие губ, микронапряжение в зоне носогубной складки, быстрое моргание сразу после ключевой фразы; это не страх перед противником, а внутренний переход на повышенный уровень мобилизации, когда он сам ощущает, что перешёл грань обычной риторики и зашёл в зону реальных рисков. В такие секунды видно, что он хорошо представляет себе цену сказанного, но сознательно не отступает», — добавил Панкратов.

По мнению специалиста, подобная модель поведения характерна для политиков, для которых публичные угрозы становятся частью имиджа. Он считает, что для таких фигур важно не демонстрировать слабость перед аудиторией.

Ранее министр войны США Пит Хегсет выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана во время пресс-конференции в Пентагоне. В своей речи он назвал иранцев «варварами, которые на протяжении 47 лет убивают американских военных через террористических ставленников». Глава оборонного ведомства также утверждал, что Тегеран стремительно продвигается к созданию ядерного оружия и может использовать его как инструмент давления на другие государства.