Хегсет назвал иранцев варварами, убившими тысячи американских солдат
Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
Министр войны США Пит Хегсет выступил с резким заявлением в адрес Ирана. В ходе пресс-конференции в Пентагоне он назвал иранцев «варварами, которые на протяжении 47 лет убивают американских военных через террористических ставленников». Трансляцию выступления чиновника ведёт телеканал Fox News.
По словам главы Пентагона, Тегеран мчится к созданию ядерного оружия, чтобы взять весь мир в заложники. Хегсет подчеркнул, что президент США Дональд Трамп никогда не допустит этого — ни сейчас, ни в будущем.
«Иранцы выбрали целью и убили тысячи моих американских братьев. Президент Трамп никогда не допустит этой гонки за ядерной бомбой. Ни сейчас, ни когда-либо, ни при нас», — заявил он.
К слову, вчера по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла об Иране, Украине и Венесуэле. Глава РФ обозначил собеседнику пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома назвал разговор «очень хорошим». В медиа уже отметили, что этот звонок говорит о бедственном положении Трампа, которому понадобилась помощь российского коллеги, вопреки звучащей из Вашингтона браваде.
