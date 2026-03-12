Российские операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» предотвратили готовящуюся контратаку штурмовых групп ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведывательные дроны обнаружили перемещение нескольких групп противника в лесополосах. Украинские военные пытались скрытно рассредоточиться, используя рельеф местности, чтобы подготовить атаку на позиции российских подразделений. Координаты целей были немедленно переданы ударным расчётам.

«Операторы дронов нанесли серию точных ударов по местам скопления противника. Несмотря на попытки боевиков скрыться в лесополосах и вести ответный огонь из стрелкового оружия, все обнаруженные группы были последовательно ликвидированы», — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, в ходе наблюдения за воздушной обстановкой были выявлены и уничтожены пять беспилотников противника: FOG-33, «Фурия», Sparrow, «Лелека-100» и «Гор», которые враг использовал для разведки и корректировки огня. Для управления и координации российские расчёты применяют отечественные средства связи, надёжность которых подтверждена в любых погодных условиях.

