12 марта, 06:15

Радио Судного дня отправило в эфир «Голубей»

Обложка © GigaChat

Несколько тревожных сообщений послала в эфир коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная широкой публике как Радио Судного дня. В период с примерно 05:00 по 05:35 голос зачитал четыре сообщения.

Так, в 04:56 диктор произнёс в эфир слово «ПРИМУСНЫЙ», в 04:58 — «РЕЖОРУАН», в 05:21 — «КОБОЧЕЛН», а последнее сообщение было зачитано в 05:34 — «ГОЛУБЕЙ». Что это значит и кому предназначаются сообщения, как всегда неизвестно.

Напомним, в последний раз УВБ-76 выходила в эфир накануне. Радиостанция передала шесть сообщений. Периодические включения продолжались полтора часа.

