Ветеринар объяснила, как защитить питомца от весенней аллергии

Весенняя аллергия у собак проявляется не чиханием, а зудом и дерматитом — тяжелее всего её переносят брахицефалы. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По словам специалиста, владельцы часто не связывают кожные реакции питомцев с сезонным цветением. Животные начинают расчёсывать уши, лапы и живот, занося инфекцию. В итоге к аллергии добавляются гнойные воспаления.

Особенно страдают собаки с плоской мордой: отёк слизистых серьёзно затрудняет их дыхание. Чтобы облегчить состояние, ветеринар советует уже сейчас укреплять иммунитет питомца с помощью омега-3, витамина D и антиоксидантов — но только после консультации с врачом. При первых признаках аллергии важно не заниматься самолечением.

«Использование человеческих антигистаминных может быть смертельным для питомца», — предупредила Земская.

До визита к специалисту она рекомендует реже открывать окна и гулять с собакой рано утром, когда концентрация пыльцы в воздухе ниже.

