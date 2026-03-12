На Урале пятиклассник выстрелил в лоб однокласснику из пневматики
Ребёнок стреляет из пневматики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VineStar
На Урале пятиклассник случайно выстрелил в лоб своему однокласснику. Как сообщали в пресс-службе свердловской прокуратуры, в Верхней Пышме школьник пронёс на урок английского языка пневматику, и во время игры случайно нажал на курок. Пострадал ли несовершеннолетний, неизвестно, однако руководство учебного заведения, видимо, не ждёт ничего хорошего — СК возбудил уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Следствие считает, что случившееся произошло из-за ненадлежащей работы сотрудников школы.
Ранее в Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматического пистолета. Оружие принадлежало отцу. Всё обошлось — малыша осмотрели в больнице и отправили лечиться домой.
