На Урале пятиклассник выстрелил в лоб однокласснику из пневматики

На Урале пятиклассник случайно выстрелил в лоб своему однокласснику. Как сообщали в пресс-службе свердловской прокуратуры, в Верхней Пышме школьник пронёс на урок английского языка пневматику, и во время игры случайно нажал на курок. Пострадал ли несовершеннолетний, неизвестно, однако руководство учебного заведения, видимо, не ждёт ничего хорошего — СК возбудил уголовное дело.