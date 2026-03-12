Суд огласит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле», где погибли 149 человек

Во Втором Западном окружном военном суде 12 марта в 11:00 будет оглашён приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», произошедшем 22 марта 2024 года. На скамье подсудимых — 19 человек, включая непосредственных исполнителей и пособников. Заседание пройдёт в открытом режиме.

Судебный процесс стартовал в начале августа 2025 года. Из соображений безопасности и из-за наличия в деле материалов под грифом «Секретно» все предыдущие заседания проходили в закрытом режиме. Уголовное дело насчитывает 427 томов. Потерпевшими признаны 1700 человек.

В ходе прений сторон прокурор запросил пожизненное лишение свободы для 15 подсудимых, включая четверых исполнителей. Ещё четверым фигурантам грозят сроки от 19 до 22 лет. Адвокат потерпевших Даниэль Готье ранее заявлял, что его доверители настаивают на более суровом наказании, учитывая исключительную общественную опасность содеянного.

Часть фигурантов, надеясь смягчить приговор, попросились на службу в зону специальной военной операции. По данным СМИ, как минимум двое обвиняемых — Джабраил Аушев* и Хусен Медов* — во время последнего слова заявили о желании «искупить вину кровью». Ещё один фигурант, Далерджон Мирзоев*, также просил отправить его на СВО, апеллируя к наличию семьи и детей.

При этом расследование по делу ещё не завершено. Следственные действия продолжаются в отношении двух организаторов и четырёх пособников террористов.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта 2024 года. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 зрителей и работников концертного зала получили ранения различной степени тяжести.

