Убийца в трендах: Маньяк, получивший 99 лет тюрьмы, освободился и стал популярным блогером

Почти четверть века назад суд приговорил Мариуса Чсампара к 99 годам тюрьмы за серию жестоких убийств, потрясших Румынию. Сегодня он — интернет-звезда с сотнями тысяч подписчиков, зарабатывающий на своей популярности. Об этом пишет Need To Now.

Чсампар родился в Бухаресте и рано остался без семьи. В 12 лет он оказался на улице, жил среди бездомных и промышлял кражами. В начале 1990-х он перешёл к более тяжёлым преступлениям. В период с 1994 по 1997 год он совершил серию убийств, жертвами которых становились случайные люди — чаще всего пожилые или бездомные. Одну из жертв он обезглавил и выбросил голову в озеро, другую (84-летнюю женщину) забил до смерти в её собственном доме.

Следствие заняло несколько лет. Чсампара задержали в Бухаресте после очередного нападения. Суд признал его виновным по шести эпизодам убийств и приговорил к 99 годам лишения свободы — одному из самых суровых приговоров в истории Румынии. Однако благодаря возможности УДО он провёл в тюрьме около 22 лет и вышел на свободу в 2020 году.

После освобождения Чсампар начал активно вести соцсети: его TikTok собрал 160 тысяч подписчиков, YouTube-канал — более 20 тысяч В роликах он рассказывает о жизни после тюрьмы и даже комментирует недавние убийства. Особый резонанс вызвало видео, где он рассуждает о подростке-убийце и предсказывает новые преступления. Пользователи обвинили блогера в цинизме. Юристы отмечают, что законодательство Румынии не запрещает бывшим заключённым вести блоги, однако общество вновь спорит о границах допустимого.

В России такой «блогер», который сделал из своего зверского преступления заработок, тоже есть — Виктор Коэн (фамилия при рождении — Половой), расчленивший свою девушку, зарабатывает на мерче с отсылками к этому жуткому преступлению. Он получил почти десять лет колонии, а после освобождения до сих пор с удовольствием раздаёт интервью и делает ролики, в которых глумится над своей жертвой и полицией, искавшей его три года.