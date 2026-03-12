Владимир Путин
Задержанный за подготовку теракта крымчанин с начала СВО шпионил за ВС России

Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, с самого начала спецоперации содействовал Киеву и передавал Киеву данные о местоположении ВС РФ. Об этом фигурант рассказал во время допроса следует из видео Центра общественных связей ФСБ.

«Я производил фотосъёмку самолётов, вертолётов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма, на территории Евпатории, Севастополя», — поделился мужчина.

По словам пособника Киева, собранные данные он отправлял различным кураторам из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. На представителей противника мужчина вышел через посты в информационных каналах в мессенджере Telegram, где «прошёл по ссылкам и предложил свои услуги».

Напомним, сотрудники ФСБ сорвали покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Крыму. Исполнителем оказался 39-летний житель Севастополя. Ожидалось, что цель будет убита с помощью радиоуправляемой бомбы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

