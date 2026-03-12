Задержанный за подготовку теракта крымчанин с начала СВО шпионил за ВС России

Житель Севастополя, задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, с самого начала спецоперации содействовал Киеву и передавал Киеву данные о местоположении ВС РФ. Об этом фигурант рассказал во время допроса следует из видео Центра общественных связей ФСБ.

Мужчина, задержанный за подготовку теракта в Севастополе. Видео © ЦОС ФСБ России

«Я производил фотосъёмку самолётов, вертолётов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма, на территории Евпатории, Севастополя», — поделился мужчина.

По словам пособника Киева, собранные данные он отправлял различным кураторам из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. На представителей противника мужчина вышел через посты в информационных каналах в мессенджере Telegram, где «прошёл по ссылкам и предложил свои услуги».

Напомним, сотрудники ФСБ сорвали покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Крыму. Исполнителем оказался 39-летний житель Севастополя. Ожидалось, что цель будет убита с помощью радиоуправляемой бомбы.