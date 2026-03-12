Серийный отравитель из Балашихи спит в СИЗО до 10 утра и читает по 7 книг в месяц

Серийный отравитель из Балашихи Артём Миссюра прочитал около 120 книг за 17 месяцев, проведённых в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В списке предпочтений арестанта оказались произведения Фёдора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса. Также мужчина изучал религиозную литературу.

Миссюра находится в четырёхместной камере вместе с двумя сокамерниками. Распорядок дня у них выстроен следующим образом: подъём около десяти утра, затем завтрак, гигиенические процедуры, молитва, приготовление еды и обязательная прогулка. В свободное время фигурант дела занимается спортом и чтением.

На состояние здоровья серьёзных жалоб у него нет, однако напоминают о себе киста в области копчика и последствия перенесённой в детстве полинейропатии.

С родными обвиняемый поддерживает только одностороннюю связь. Он регулярно направляет родителям электронные письма, поздравляет с праздниками и просит прощения. Последний разговор с матерью состоялся по телефону год назад: тогда женщина сообщила, что супруг запретил ей любые контакты с сыном, включая поездки в следственный изолятор и телефонные звонки. С тех пор все попытки арестанта выйти на связь с родственниками остаются без ответа.