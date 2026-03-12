В Приморье двух молодых людей осудили за надругательство над флагом РФ

Дальнегорский районный суд Приморского края вынес приговор двоим местным жителям, которые надругались над государственным флагом России. Об этом сообщает краевая прокуратура.

21-летний и 22-летний фигуранты признаны виновными по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ). Суд назначил каждому наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

Преступление произошло в январе 2025 года в Дальнегорске. Злоумышленники сорвали флаг на вершине сопки Пик Вербованных, унесли его в лес, разрисовали полотно маркером, бросили и закопали в снег.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Неуважение к флагу РФ тем временем продолжают проявлять на Паралимпиаде — украинский борец Артур Костюк сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов во время исполнения гимна России на молодёжном чемпионате Европы по спортивной борьбе. Инцидент произошёл на церемонии награждения турнира среди спортсменов до 23 лет. Федерация спортивной борьбы России обратилась к техническому делегату Объединённого мира борьбы Теодору Хамакосу. Российская сторона попросила рассмотреть ситуацию и дать ей оценку.