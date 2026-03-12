Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 08:18

Милонов заподозрил весенние «шизофренические отклонения» у покупателей секс-шопов

Секс-шопы в России официально никогда не разрешались, заметил в беседе с Life.ru зампред Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Он назвал магазины для взрослых вредными для традиционной семьи и высказал мнение, что рост спроса на такую продукцию весной связан со всплеском «шизофренических отклонений», свойственных межсезонью.

Виталий Милонов — о секс-шопах в России. Видео © Life.ru

«Никакого отношения к демографии эти магазины точно не имеют. Мало того, они развращают людей, подменяя традиционные отношения внутри семьи... Конечно, это вредные магазины, на пользу они не идут. И была бы моя воля, я бы их, конечно, все закрыл», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что власти РФ никогда не принимали закона или постановления, прямо позволяющего продаваться такой продукции. Выходит, что секс-шопы «открылись без спроса». Милонов предложил вернуть владельцев интим-бизнеса к «стартовой точке», чтобы они «спросили разрешение».

«Мало ли, кому-то это покажется непостыдным, — будет принято такое решение. Пока я не знаю никого, кто бы такими магазинами пользовался», — заключил Милонов.

Включайте хищников и забудьте про треники: Пошаговая инструкция от сексолога, как разбудить либидо после долгой зимы
Включайте хищников и забудьте про треники: Пошаговая инструкция от сексолога, как разбудить либидо после долгой зимы

Напомним, март у россиян задался жаркий: с приходом весны граждане ринулись скупать товары для взрослых. И, если сравнивать с прошлым годом, выручка секс-шопов взлетела более чем на треть.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Виталий Милонов
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar