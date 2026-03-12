Милонов заподозрил весенние «шизофренические отклонения» у покупателей секс-шопов

Секс-шопы в России официально никогда не разрешались, заметил в беседе с Life.ru зампред Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Он назвал магазины для взрослых вредными для традиционной семьи и высказал мнение, что рост спроса на такую продукцию весной связан со всплеском «шизофренических отклонений», свойственных межсезонью.

Виталий Милонов — о секс-шопах в России. Видео © Life.ru

«Никакого отношения к демографии эти магазины точно не имеют. Мало того, они развращают людей, подменяя традиционные отношения внутри семьи... Конечно, это вредные магазины, на пользу они не идут. И была бы моя воля, я бы их, конечно, все закрыл», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что власти РФ никогда не принимали закона или постановления, прямо позволяющего продаваться такой продукции. Выходит, что секс-шопы «открылись без спроса». Милонов предложил вернуть владельцев интим-бизнеса к «стартовой точке», чтобы они «спросили разрешение».

«Мало ли, кому-то это покажется непостыдным, — будет принято такое решение. Пока я не знаю никого, кто бы такими магазинами пользовался», — заключил Милонов.

Напомним, март у россиян задался жаркий: с приходом весны граждане ринулись скупать товары для взрослых. И, если сравнивать с прошлым годом, выручка секс-шопов взлетела более чем на треть.