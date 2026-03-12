Исследования США в области биологии и генетики создают угрозу глобальных эпидемий и даже зомби-подобных сценариев. Об этом в своей статье для журнала «Эксперт» написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества. Следует понять, что в данных условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок», — отметил Медведев.

Медведев написал, что США создали глобальную военно-биологическую сеть с использованием других стран как полигона для испытаний. По его словам, сеть насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на пространстве СНГ.

Зампред Совбеза подчеркнул, что новые патогены могут создавать скрытые очаги опасных заболеваний, замаскированные под естественные процессы, и распространяться на национальном или мировом уровне.

«Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный в игре и сериале The Last of Us, может перестать быть фантастикой», — написал Медведев.

Ранее Медведев отметил, что украинский конфликт был спровоцирован странами Запада, которые при этом извлекают огромную прибыль и решают собственные политические задачи. Он подчеркнул, что международное сообщество не даёт должной реакции на технологические риски, возникающие на фоне кризиса.