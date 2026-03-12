Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 08:11

Медведев предупредил о риске «зомби-апокалипсиса» из-за исследований Америки

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Исследования США в области биологии и генетики создают угрозу глобальных эпидемий и даже зомби-подобных сценариев. Об этом в своей статье для журнала «Эксперт» написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества. Следует понять, что в данных условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок», — отметил Медведев.

Медведев написал, что США создали глобальную военно-биологическую сеть с использованием других стран как полигона для испытаний. По его словам, сеть насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на пространстве СНГ.

Зампред Совбеза подчеркнул, что новые патогены могут создавать скрытые очаги опасных заболеваний, замаскированные под естественные процессы, и распространяться на национальном или мировом уровне.

«Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный в игре и сериале The Last of Us, может перестать быть фантастикой», — написал Медведев.

Медведев назвал пять главных угроз новых технологий для человечества
Медведев назвал пять главных угроз новых технологий для человечества

Ранее Медведев отметил, что украинский конфликт был спровоцирован странами Запада, которые при этом извлекают огромную прибыль и решают собственные политические задачи. Он подчеркнул, что международное сообщество не даёт должной реакции на технологические риски, возникающие на фоне кризиса.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Совбез РФ
  • США
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar