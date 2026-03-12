В России может появиться функция разблокировки банковских карт через «Госуслуги»

Минцифры России вместе с ЦБ рассматривают возможность восстановления доступа к банковским картам через портал «Госуслуги». Инициатива направлена на упрощение процедуры для граждан. Об этом говорится в ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов от «Новых людей», документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Минцифры концептуально поддерживает предлагаемые меры и выражает признательность за данную инициативу. В настоящее время предложенные изменения прорабатываются совместно с Банком России. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан», — отметил Шадаев.

Проект предусматривает упрощённое восстановление доступа к картам, если они были заблокированы антифрод-системами банков. Сейчас россияне нередко сталкиваются с блокировками из-за операций, которые банки могли признать подозрительными, даже если мошенничества не было. Процедура снятия блокировки в таких случаях бывает сложной и занимает время.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение адресно-справочной информации о гражданах. Согласно новым правилам, физические и юридические лица смогут обращаться в органы МВД, в том числе через портал «Госуслуги», с запросом на поиск конкретного человека и установление с ним контакта. МВД будет искать гражданина в своей базе и отправлять ему почтовое уведомление с информацией о заявителе и причине обращения.