Все гражданские иски по делу о теракте в «Крокусе» удовлетворены

Второй Западный окружной военный суд полностью удовлетворил все 27 гражданских исков по делу о теракте в «Крокус сити холле». Как передает корреспондент Life.ru из зала суда, судья официально заявил о полном удовлетворении требований пострадавших.

Один из тяжелораненых в «Крокусе» покончил с собой после длительного лечения

Как ранее сообщалось, сегодня четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.