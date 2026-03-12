Сумма исков потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысила 200 миллионов рублей

По данным, озвученным в ходе судебного процесса над 19 фигурантами дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, общая сумма гражданских исков, поданных родственниками погибших и непосредственными пострадавшими, превысила 200 миллионов рублей. Эта цифра касается только требований физических лиц — жертв трагедии и их близких.

Потерпевшие требуют компенсации морального вреда, возмещения расходов на похороны погибших, а также на лечение, реабилитацию и утраченный заработок в результате тяжёлых ранений. По оценкам адвокатов потерпевших, именно 150–200 миллионов рублей приходится на иски от физических лиц — родственников 149 погибших (включая шестерых детей) и более 600 пострадавших.

Представители потерпевших подчёркивают, что эта сумма не окончательная: по мере рассмотрения дела и присоединения новых заявителей (в уголовном деле потерпевшими признаны более 2,3 тысячи человек) общий объём требований может существенно вырасти. Многие семьи ещё только оформляют иски или ждут медицинских заключений о долгосрочных последствиях травм.

Для сравнения: общая сумма всех гражданских исков по делу (включая претензии юрлиц, таких как владелец «Крокуса» Crocus Group и другие организации) превышает 5 миллиардов рублей, а имущественный ущерб от теракта (пожар, разрушение зала и оборудования) оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.

Как ранее сообщалось, сегодня четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.