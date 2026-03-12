Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 09:45

СК заявил о причастности руководства Украины к теракту в «Крокусе»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России заявил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён в интересах действующего руководства Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране», — сказала она.

По словам Петренко, следствие также выяснило, что часть обвиняемых планировала ещё один теракт — подрыв развлекательного комплекса в Каспийске в Дагестане. Это преступление удалось предотвратить.

Сгоревшего в «Крокусе» певца-колясочника смогли похоронить спустя два года после трагедии
Сгоревшего в «Крокусе» певца-колясочника смогли похоронить спустя два года после трагедии

Как ранее сообщалось, сегодня четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Теракт в "Крокусе"
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar