СК заявил о причастности руководства Украины к теракту в «Крокусе»

Следственный комитет России заявил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён в интересах действующего руководства Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране», — сказала она.

По словам Петренко, следствие также выяснило, что часть обвиняемых планировала ещё один теракт — подрыв развлекательного комплекса в Каспийске в Дагестане. Это преступление удалось предотвратить.

Как ранее сообщалось, сегодня четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.