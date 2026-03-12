Сгоревшего в «Крокусе» певца-колясочника смогли похоронить спустя два года после трагедии

Одну из самых известных жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле», певца-инвалида Максима Вербенина похоронили только сейчас — останки артиста не могли найти на протяжении двух лет. Поначалу на руинах не получалось обнаружить даже следы его ДНК. По данным SHOT, мать попрощалась с сыном только в конце февраля.

Максим Вербенин. Скриншот © Youtube / verbenin

История смерти Вербенина запомнилась тем, что он спас свою девушку: получив несколько пуль, певец упал и закрыл Наталью свои телом. Женщина до сих пор не пришла в себя, она получила ожоги 60% тела и по сей день проходит реабилитацию — кожа никак не приживается на спине и ногах.

Сейчас девушка живёт одна и почти ни с кем не общается. Сам Максим не смог скрыться от террористов, так как выходы не были оборудованы пандусами. Ему было всего 25 лет.

Могила Максима Вербенина на Троекуровском кладбище. Фото © SHOT

Напомним, 12 марта четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.