Посол Аргентины подтвердил спад «родильного туризма» из РФ из-за новых правил

Россиянки продолжают приезжать в Аргентину ради рождения детей, но поток сократился из-за ужесточения правил получения гражданства. Об этом в интервью RTVI сообщил посол республики в Москве Энрике Феррер Виейра.

Дипломат подтвердил, что случаи «родильного туризма» из РФ по-прежнему фиксируются, но их стало меньше. Некоторые из приехавших за последние четыре года остались в стране в качестве иммигрантов.

Глава аргентинской дипмиссии связал спад с изменениями в законодательстве. Теперь для получения гражданства необходимо прожить в стране два года непрерывно и на легальных основаниях.

«Возможно, по этой причине «родильный туризм» в прежнем виде прекратился. Кстати, он был не только из России, но также приезжали женщины из соседних стран», — отметил посол.

Он добавил, что раньше иностранки часто рожали в государственных больницах на границе, так как медицина была бесплатной даже для нерезидентов. Однако и эта практика быстро меняется.

Однако и в обратную сторону этот принцип тоже иногда работает. Ранее Life.ru рассказывал, что боец СВО из Аргентины хочет перевезти свою жену и троих детей в Россию. В частности, на его выбор повлияло интервью русского философа Александра Дугина.