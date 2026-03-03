44-летний Леон Алиага из Аргентины родился в сельскохозяйственном районе Патагонии, получил техническое образование и служил в полиции, где приобрёл навыки обращения с оружием. В начале 2025 года приехал в Россию и отправился на СВО штурмовиком. В мае он был тяжело ранен в ногу и госпитализирован.

В Аргентине у Леона остались жена и трое детей. Он мечтает перевезти их в Россию и начать здесь новую жизнь. Боец отметил, что всегда интересовался мировой ситуацией, анализировал информацию из разных источников и принял решение осознанно. В частности, на его выбор повлияло интервью русского философа Александра Дугина, данное студенту-геополитику латиноамериканского происхождения.

«Дугин отвечал ему на испанском — жёстко, но очень точно, и это меня удивило. Он говорил о многополярном мире, о влиянии неолиберализма в Южной Америке, о том, как усиливаются страны Азии и Россия, о БРИКС. После этого я начал искать больше информации и постепенно стал лучше понимать конфликт на территории Донбасса», — подчеркнул собеседник RT.

