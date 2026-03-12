Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:05

Потерявшая брата-близнеца в «Крокусе» не увидела никакого раскаяния у террористов

Ульяна, потерявшая брата-близнеца при теракте в «Крокус Сити Холле», не увидела раскаяния у осуждённых. Такое заявление она сделала в ходе беседы с Life.ru после судебного заседания.

Потерявшая брата-близнеца в «Крокусе» девушка не заметила раскаяния у террористов. Видео © Life.ru

«Мне бы хотелось, чтобы они раскаялись и поняли, что они совершили. Но, учитывая, что я была на последнем слове, и видя позицию их защиты, и в целом их поведения — я могу сказать, что им пожизненное и нужно. Их нужно изолировать полностью от общества, потому что осознание того, что они совершили у них нет совершенно», — ответила она.

Ульяна подчеркнула, что в словах преступников не было ни капли сожаления, стыда и понимания своего поступка. Они говорили лишь то, что помогло бы им избежать наказания. При этом некоторые из подсудимых даже улыбались. Тем не менее девушка довольна вынесенным приговором.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Затем они применили зажигательную смесь, из‑за чего начался сильный пожар. В результате теракта погибли 149 человек, среди которых шестеро детей. Ещё более 600 человек получили ранения. Огонь практически полностью уничтожил здание концертного зала.

Один из пособников террористов из «Крокуса» расплакался после оглашения приговора
Один из пособников террористов из «Крокуса» расплакался после оглашения приговора

Напомним, 12 марта четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar