Потерявшая брата-близнеца в «Крокусе» не увидела никакого раскаяния у террористов

Ульяна, потерявшая брата-близнеца при теракте в «Крокус Сити Холле», не увидела раскаяния у осуждённых. Такое заявление она сделала в ходе беседы с Life.ru после судебного заседания.

Потерявшая брата-близнеца в «Крокусе» девушка не заметила раскаяния у террористов. Видео © Life.ru

«Мне бы хотелось, чтобы они раскаялись и поняли, что они совершили. Но, учитывая, что я была на последнем слове, и видя позицию их защиты, и в целом их поведения — я могу сказать, что им пожизненное и нужно. Их нужно изолировать полностью от общества, потому что осознание того, что они совершили у них нет совершенно», — ответила она.

Ульяна подчеркнула, что в словах преступников не было ни капли сожаления, стыда и понимания своего поступка. Они говорили лишь то, что помогло бы им избежать наказания. При этом некоторые из подсудимых даже улыбались. Тем не менее девушка довольна вынесенным приговором.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Затем они применили зажигательную смесь, из‑за чего начался сильный пожар. В результате теракта погибли 149 человек, среди которых шестеро детей. Ещё более 600 человек получили ранения. Огонь практически полностью уничтожил здание концертного зала.

Напомним, 12 марта четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.