Один из пособников террористов из «Крокуса» Исроил Исломов* получил 19 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. До начала заседания фигурант не скрывал эмоций, вытирая слезы платком. Аналогичное наказание получили и его сыновья.

Один из пособников террористов из «Крокуса» расплакался после оглашения приговора. Видео © Life.ru

Следствие доказало, что эта семья обеспечила боевиков жильем. Также они предоставили преступникам белый автомобиль марки Renault, на котором те пытались скрыться в сторону украинской границы сразу после трагедии.

Во время судебного процесса Исломовы* настаивали, что не были посвящены в планы злоумышленников. По их версии, Фаридуни* и Мирзоев* уверяли, что транспортное средство нужно им для работы в курьерской службе.

Серьёзный срок получил и Алишер Касимов* — его отправили в колонию на 22,5 года. Мужчина был тем самым человеком, который продал террористам машину, использованную для совершения атаки.

Остальные участники этого уголовного дела приговорены к пожизненному лишению свободы. Суд счёл доказательства их вины достаточными для назначения максимальной меры наказания.