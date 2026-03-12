Потерпевшая рассказала о последнем звонке матери во время теракта в «Крокусе»

Потерпевшая по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказала, что в момент нападения сама находилась дома и разговаривала по телефону со своей матерью, заставшей стрельбу внутри здания. О гибели мамы женщина узнала из списков, опубликованных на утро после происшествия.

Потерпевшая вспомнила последний звонок матери во время теракта в «Крокусе». Видео © Life.ru

«По телефону с ней [мамой] разговаривала в этот момент. Я, собственно, всё слышала. Я долго [после теракта] никуда не ходила. Да и сейчас, в принципе, не особо горю желанием ходить. Чтобы куда-то выйти, это нужно побороть себя», — рассказала потерпевшая.

Женщина также заявила, что довольна приговорами, которые вынесли исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам.

Напомним, что сегодня четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.