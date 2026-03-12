Китайский сухогруз поразил невероятной скоростью, спасаясь от ракетного обстрела

Китайский балкер Heilan Journey резко увеличил скорость, покидая район ракетного удара в Ормузском проливе. Сообщается, что судно разогналось до 21,5 узла, хотя его паспортная скорость составляет 12,5.Балкер под флагом Панамы вышел из саудовского порта Джубайль 9 марта. Утром 11 марта экипаж оказался в районе Ормузского пролива, где стал свидетелем удара иранских ракет по двум танкерам.

После атаки загоревшиеся суда начали эвакуацию команд. Сам Heilan Journey, как утверждается, не пострадал. Сначала сухогруз сбавил ход, затем развернулся и стал уходить из опасной зоны на предельной для себя скорости. По данным сервиса наблюдения за морским трафиком, в течение двух часов судно держало 21,5 узла.

Сейчас Heilan Journey стоит на якоре у входа в проливе. Ранее сообщалось, что при ограничении судоходства в Ормузском проливе Иран сделал исключение для судов России, Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что транзит судов через Ормузский пролив резко сократился из-за эскалации в регионе. Ежедневный поток судов упал примерно на 97%.