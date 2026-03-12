Дмитриев сегодня доложит Путину о переговорах в Майами

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вернётся из Майами сегодня, 12 марта, и доложит главе государства Владимиру Путину о своих контактах в США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться: он сегодня вернётся на Родину и будет докладывать президенту», — сказал представитель Кремля.

Напомним, во Флориде состоялись российско-американские переговоры, для этого в США прибыл Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Дмитриев назвал переговоры конструктивными.