В Кремле назвали абсурдной идею надавить на Россию
Обложка © Life.ru
Идея внешнего давления на Москву «абсурдна». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна», — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков высказался об участии ЕС в мирном урегулировании на Украине. По его словам, европейские столицы не проявляют интереса к переговорам.
