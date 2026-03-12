В Кремле назвали абсурдной идею надавить на Россию

Идея внешнего давления на Москву «абсурдна». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков высказался об участии ЕС в мирном урегулировании на Украине. По его словам, европейские столицы не проявляют интереса к переговорам.