Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию, но при этом не отказывается от поиска мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва одновременно ведёт военные действия и сохраняет готовность к дипломатическим решениям.

«Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открыты поиску мирного урегулирования на Украине», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, мирному урегулированию конфликта мешает украинская власть. Он указал, что Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон решили лично обсудить дальнейшее давление на Москву.