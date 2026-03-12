Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:10

Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия продолжает специальную военную операцию, но при этом не отказывается от поиска мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва одновременно ведёт военные действия и сохраняет готовность к дипломатическим решениям.

«Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открыты поиску мирного урегулирования на Украине», — сказал представитель Кремля.

Кремль уличил европейские столицы в нежелании искать мирный путь по Украине
Кремль уличил европейские столицы в нежелании искать мирный путь по Украине

При этом, по словам Пескова, мирному урегулированию конфликта мешает украинская власть. Он указал, что Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон решили лично обсудить дальнейшее давление на Москву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar