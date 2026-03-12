В СПЧ заявили, что террористов из «Крокуса» ждут нечеловеческие условия за решёткой

Организаторов теракта в «Крокусе» после приговора ждут нечеловеческие условия — в колониях для пожизненных нет ни изысков, ни послаблений. Об этом «Ленте.ру» рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачёва.

По словам правозащитницы, потерпевшие просили для преступников максимальный срок — 25 лет тюрьмы с последующим переводом в колонию для пожизненно осуждённых. Итоговые наказания близки к этим требованиям, но формально составляют не 25 лет. Однако разница в условиях содержания между тюрьмой и спецколонией минимальна.

«В таких колониях всё тоже максимально жёстко», — подчеркнула Меркачёва.

Единственное отличие — возможность раз в год получить свидание или позвонить. В остальном режим одинаково суров: никаких платных услуг, никаких поблажек.

«Судьба пожизненных незавидна. Там невероятно суровые условия», — заключила она.

Напомним, 12 марта суд вынес приговоры фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Четверо непосредственных исполнителей приговорены к пожизненному заключению. Ещё 11 человек, признанных пособниками, также получили пожизненные сроки. Кроме того, четырём фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.