Массовые жалобы поступают на работу Telegram

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с масштабными проблемами в работе сервиса. Основная масса жалоб поступает из России, а также из США и Германии.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, официально подтвердил фиксацию массового сбоя. Пользователи жалуются на невозможность отправлять текстовые и голосовые сообщения, проблемы с загрузкой фото и видео, а также с отображением контента в чатах и каналах.

На сервисе «Сбой.рф» зафиксировано около 6,7 тыс. жалоб, большая часть которых приходится на Москву (34%) и Санкт-Петербург (16%). Сообщения о неполадках также поступают из Краснодарского края, Новосибирской области, Татарстана и других регионов.

В Минцифры России и Роскомнадзоре заявили, что выясняют причину сбоя.

«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», – сообщили в ведомстве, отметив, что сети российских операторов связи работают штатно, однако наблюдается снижение трафика в Telegram и других сервисах.

Интересно, что проблемы фиксируются не только в России. По данным специалистов, сбой носит международный характер и затрагивает также США, Германию, а по некоторым данным – Швецию и Бельгию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал переключить внимание с Telegram на отечественный мессенджер Max. Песков подчеркнул, что пора перестать ориентироваться на зарубежные платформы и активнее работать с российскими разработками.