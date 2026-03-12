Владимир Путин
12 марта, 10:21

Politico: Киеву не хватает ракет Patriot из-за войны на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Для Украины конфликт США с Ираном обернулся серьёзной проблемой. Как сообщает Politico, американцы активно расходуют ракеты, которые могли бы пойти на помощь Киеву.

Издание подчёркивает, что речь идёт о дефицитных и дорогостоящих боеприпасах для ПВО, без которых Украина рискует остаться беззащитной перед российскими баллистическими ракетами, что ставит под вопрос не только будущие поставки, но и саму её обороноспособность.

В материале отмечается, что европейские страны обеспокоены тем, что чрезмерное внимание США к ближневосточному конфликту может ослабить поддержку Украины, потенциально позволяя России добиться прорыва на фронте. Кроме того, возникают вопросы относительно дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.

Звонок Трампа Путину связали с его бедственным положением из-за Ирана

Ранее сообщалось, что ФБР предупредило власти Калифорнии о возможной атаке БПЛА со стороны Ирана. Отметим, что между Ираном и Калифорнией — около 12 тысяч километров. При этом дальность ударных иранских БПЛА — 1000-2500 км.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

