12 марта, 10:59

Выручка VK Tech в 2025 году выросла на 38% и достигла 18,8 миллиарда рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing

VK Tech подвёл финансовые и операционные итоги 2025 года. Доход компании увеличился на 38% по сравнению с предыдущим периодом и достиг 18,8 миллиарда рублей. Самую высокую динамику показали сервисы продуктивности VK WorkSpace — их показатель вырос на 75,1%. Существенный вклад внесли и бизнес-приложения, прибавившие 65,7%.

Рекуррентные поступления увеличились более чем в два раза и составили 12,8 миллиарда рублей, или 68% общего оборота. Такой результат связан с ростом числа заказчиков облачных решений, а также с увеличением доходов от технической поддержки программ, установленных на инфраструктуре клиентов.

В течение года компания реализовала крупные проекты с рядом российских предприятий и организаций. Также заключены соглашения о развитии цифровой инфраструктуры Татарстана, решений для нефтегазовой сферы и внедрении технологий искусственного интеллекта в строительстве. По словам генпродюсера VK Tech Павла Гонтарева, в минувшем году компания росла намного быстрее, чем рынок.

«Выручка увеличилась почти на 40% в результате расширения клиентской базы и отношений с текущими заказчиками», — добавил он.

В первую очередь растет спрос на программные продукты, поставляемые в формате облачных сервисов, обеспечивающих клиентам быстрое масштабирование и гибкое управление расходами. Это даёт возможность стабильно наращивать рекуррентную выручку — фундамент долгосрочной устойчивости.

«VK Реклама» увеличила поддержку малого и среднего бизнеса почти в 3 раза

Ранее VK Tech добавила в сервис Cloud Backup возможность создания неудаляемых резервных копий. Такие бэкапы не получится стереть, зашифировать или изменить в течение заданного срока хранения. Защита срабатывает в том числе при кибератаке или компрометации учётной записи.

