В Краснодарском крае в результате атаки дронов погиб человек

В Краснодарском крае произошел инцидент с участием беспилотных летательных аппаратов. Под удар попал объект в промзоне станицы Новоминской, расположенной в Каневском районе. Об атаке на сельскохозяйственное предприятие сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По данным губернатора, на месте зафиксированы разрушения.

К сожалению, не обошлось без жертв. Глава края подтвердил гибель одного человека, выразив соболезнования его семье.

«Также на данный момент подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил Кондратьев.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, оцениваются масштабы повреждений инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки украинских сил по Новороссийску пострадали пять человек. Повреждения получили восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава региона, пожелав им скорейшего выздоровления.