АПЛ «Казань» поразила ракетой «Оникс» цель на дальности 300 км

Атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота (СФ) «Казань» проекта 885М провела ракетную стрельбу в Баренцевом море и поразила крылатой ракетой «Оникс» надводную цель на расстоянии 300 километров, сообщила в четверг пресс-служба СФ.

Учения прошли в рамках плановой боевой подготовки. Пуск был выполнен из подводного положения. Цель находилась на значительном расстоянии.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров», — отметили в пресс-службе флота.

По данным объективного контроля, боеголовка ракеты успешно поразила мишень. Задача учений была выполнена в полном объеме.

Для обеспечения безопасности района и контроля обстановки привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.