12 марта, 11:21

Главврач кубанского СПИД-центра фиктивно устроил родню, обчистив бюджет на миллионы

Валерий Кулагин. Обложка © VK / Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД

В Краснодаре задержали главного врача местного Центра профилактики и борьбы со СПИД по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Фигурант заключён под стражу, сообщило региональное Управление ФСБ. Он фиктивно трудоустроил в больницу своих близких родственников и знакомых. «Сотрудники» получали зарплату, премии и трудовой стаж.

Общий ущерб от действий главврача превышает восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Ведомство не раскрывает личность задержанного, однако, судя по сайту Центра, его уже достаточно давно возглавляет Валерий Кулагин.

Ранее СМИ узнали о задержании замглавы администрации Кисловодска Михаила Маркарова. В чём именно заподозрили чиновника, неизвестно. В структуре власти курорта он отвечал за городское хозяйство.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

