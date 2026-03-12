Главврач кубанского СПИД-центра фиктивно устроил родню, обчистив бюджет на миллионы

В Краснодаре задержали главного врача местного Центра профилактики и борьбы со СПИД по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Фигурант заключён под стражу, сообщило региональное Управление ФСБ. Он фиктивно трудоустроил в больницу своих близких родственников и знакомых. «Сотрудники» получали зарплату, премии и трудовой стаж.

Общий ущерб от действий главврача превышает восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Ведомство не раскрывает личность задержанного, однако, судя по сайту Центра, его уже достаточно давно возглавляет Валерий Кулагин.

Ранее СМИ узнали о задержании замглавы администрации Кисловодска Михаила Маркарова. В чём именно заподозрили чиновника, неизвестно. В структуре власти курорта он отвечал за городское хозяйство.