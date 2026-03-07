Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
7 марта, 19:38

В Кисловодске задержали замглавы местной администрации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Salivanchuk Semyon

Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, не уточнив деталей дела.

Маркаров занимает должность начальника управления городского хозяйства города-курорта с июня 2022 года.

Ранее под стражу отправили первого замглавы администрации Пятигорска Светлану Марченко. Её обвиняют в превышении полномочий при проведении электронного аукциона. По версии следствия, чиновница вместе с сообщниками организовала внесение фиктивных данных в протокол торгов, после чего с компанией «Айди партнёр» заключили контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске. На счёт фирмы перечислили более 117,5 миллиона бюджетных рублей, которые, как полагает следствие, впоследствии похитили.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Ставропольский край
