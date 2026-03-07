Замглавы администрации Пятигорска арестовали за хищение 117 млн рублей

Первого заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко заключили под стражу. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд арестовал первого замглавы администрации Пятигорска по делу о превышении полномочий. Видео © Telegram/ Суды Ставропольского края

По версии следствия, Марченко действовала совместно с другими лицами и участвовала в махинациях при проведении электронного аукциона. Следствие считает, что обвиняемая, возглавляя аукционную комиссию, организовала внесение фиктивных сведений в протокол подведения итогов торгов.

После этого с компанией «Айди партнёр» был заключён муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске. На счёт организации были перечислены бюджетные средства на сумму более 117,5 млн рублей. По данным следствия, эти деньги впоследствии были похищены.

