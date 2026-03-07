Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

7 марта, 15:36

Замглавы администрации Пятигорска арестовали за хищение 117 млн рублей

Обложка © VK / Администрация города Пятигорска

Первого заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко заключили под стражу. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд арестовал первого замглавы администрации Пятигорска по делу о превышении полномочий. Видео © Telegram/ Суды Ставропольского края

По версии следствия, Марченко действовала совместно с другими лицами и участвовала в махинациях при проведении электронного аукциона. Следствие считает, что обвиняемая, возглавляя аукционную комиссию, организовала внесение фиктивных сведений в протокол подведения итогов торгов.

После этого с компанией «Айди партнёр» был заключён муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске. На счёт организации были перечислены бюджетные средства на сумму более 117,5 млн рублей. По данным следствия, эти деньги впоследствии были похищены.

Ранее Life.ru писал, что прокуратура выявила хищения при ремонте томского аэропорта. В результате подрядчики получили незаконные выплаты, а ущерб федеральному бюджету превысил 6 миллионов рублей.

