Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 11:13

На Украине рассказали, кто стоит за атакой на нефтебазу в кубанском Тихорецке

Нефтебазу в Тихорецком районе Краснодарского края атаковал центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом передаёт «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информацию от источников в украинских спецслужбах.

По данным ведомства, целью удара было нарушение поставок нефтепродуктов в порты и изменение существующих логистических схем.

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке выросла до 3,8 тыс. кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке выросла до 3,8 тыс. кв. м

Напомним, утром 12 марта оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о падении фрагментов БПЛА на нефтебазу в Тихорецком районе, что привело к возгоранию. Минобороны России уточнило, что в ночь с 11 на 12 марта ВСУ осуществили массированную атаку, выпустив 80 беспилотников по территории РФ. Данный инцидент произошел на фоне переговоров между спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым и спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar