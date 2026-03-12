На Украине рассказали, кто стоит за атакой на нефтебазу в кубанском Тихорецке

Нефтебазу в Тихорецком районе Краснодарского края атаковал центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом передаёт «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информацию от источников в украинских спецслужбах.

По данным ведомства, целью удара было нарушение поставок нефтепродуктов в порты и изменение существующих логистических схем.

Напомним, утром 12 марта оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о падении фрагментов БПЛА на нефтебазу в Тихорецком районе, что привело к возгоранию. Минобороны России уточнило, что в ночь с 11 на 12 марта ВСУ осуществили массированную атаку, выпустив 80 беспилотников по территории РФ. Данный инцидент произошел на фоне переговоров между спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым и спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом.