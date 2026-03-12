Владимир Путин
В пустыне Сахара прошёл снегопад

Обложка © X/ NEXTA

Редкое природное явление зафиксировали в пустыне Сахара — часть знаменитых оранжевых дюн покрылась снегом. Как пишет Daily Mail, снегопад прошёл в алжирском городе Айн-Сефра, где температура неожиданно опустилась ниже нуля.

Из-за холода дюны окрасились в белый цвет, что стало необычным зрелищем для одной из самых жарких пустынь мира. Местные жители активно делились фотографиями и видео заснеженных песков, поскольку подобное событие происходит крайне редко.

Однако снежный покров оказался недолговечным. Осадки были небольшими, а последующий дождь быстро начал растапливать тонкий слой снега, поэтому необычный пейзаж продержался совсем недолго.

Ранее Life.ru писал, что весна пришла в Москву на 10 дней раньше климатической нормы. Сейчас высота сугробов на ВДНХ составляет 46 см. К середине месяца останется около 30 см, а к 23 марта — всего 18 см.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

