В пустыне Сахара прошёл снегопад

Редкое природное явление зафиксировали в пустыне Сахара — часть знаменитых оранжевых дюн покрылась снегом. Как пишет Daily Mail, снегопад прошёл в алжирском городе Айн-Сефра, где температура неожиданно опустилась ниже нуля.

Из-за холода дюны окрасились в белый цвет, что стало необычным зрелищем для одной из самых жарких пустынь мира. Местные жители активно делились фотографиями и видео заснеженных песков, поскольку подобное событие происходит крайне редко.

Однако снежный покров оказался недолговечным. Осадки были небольшими, а последующий дождь быстро начал растапливать тонкий слой снега, поэтому необычный пейзаж продержался совсем недолго.

