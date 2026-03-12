США и Канада подняли в небо 12 самолётов из-за двух российских Ту-142

Рой самолётов из США и Канады сопровождал два российских противолодочных самолёта Ту-142. Об этом пишет портал The National Interest.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны подняло в воздух два F-35A Lightning II, два F-22 Raptor, четыре заправщика KC-135 Stratotanker, один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry, а также два канадских истребителя CF-18 Hornet и один заправщик CC-150 Polaris. Всего — 12 бортов. При этом наш «Медведь» всё время оставался в международном воздушном пространстве.

«Российский самолёт <...> не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая активность России в зонах идентификации ПВО на Аляске и в Канаде происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — подчёркивается в сообщении Командования.

Издание считает, что столь серьёзное сопровождение необходимо было, чтобы показать боеготовность США, несмотря на продолжающуяся войну с Ираном.

Напомним, на прошлой неделе два Ту-142 уже приближались к воздушному пространству США, что также вынудило поднять в воздух множество самолётов. Как и в этот раз, «медведи» не вторгались в американское воздушное пространство и не представляли опасность.