Суд оставил в силе решение об изъятии у экс-премьера КЧР активов почти на 42 млрд рублей

Вступило в силу решение об изъятии в доход государства активов бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Вчера, 11 марта, Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на соответствующее решение.

«У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах коммерческих организаций, объекты недвижимости, земельные участки, автомобили премиум-класса на общую сумму более 41,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Гражданская коллегия решила оставить изначальное решение без изменений. Жалобы не были удовлетворены.

Напомним, будучи премьер-министром Карачаево-Черкессии, Владимир Кайшев нарушил антикоррупционное законодательство — чиновник продолжил заниматься бизнесом. Через фиктивные договоры он передал активы родственникам, а позднее оформил государственную собственность. Решение об изъятии многомиллиардного состояния было принято осенью 2025 года. Среди таких объектов — Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий, агрофирма и ряд другой недвижимости.