В Geely заявили, что кроссовер Okavango остаётся на российском рынке

Компания Geely официально опровергла информацию о прекращении продаж семиместного кроссовера Okavango на российском рынке. Такое заявление сделали в представительстве бренда в РФ, передаёт ТАСС.

В ООО «Джили-моторс» подчеркнули, что поставки и реализация модели продолжаются в штатном режиме. Там также отметили, что Okavango пользуется устойчивым спросом в своём сегменте. При этом на официальном сайте Geely в России кроссовер по-прежнему представлен в каталоге автомобилей бренда.

Напомним, ранее появилась информация, что кроссовер Geely Okavango может покинуть российский рынок — дилеры сообщают о прекращении поставок модели. Сведения о снятии автомобиля с продаж поступили ещё в январе. Решением могли послужить невысокие продажи.