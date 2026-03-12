Киев рискует остаться без западного плеча, если конфликт на Ближнем Востоке перетянет на себя внимание Евросоюза. Такой сценарий обрисовал политолог Юрий Самонкин в разговоре с NEWS.ru.

По мнению эксперта Изборского клуба, вовлечённость европейских стран в противостояние с Ираном станет для украинской армии фатальной. Без прежнего уровня поддержки фронт может рухнуть, а сама страна окажется на грани нового передела.

Самонкин считает, что западные регионы в таком случае начнут ассимилироваться с соседними государствами, а Россия получит контроль над историческими территориями Новороссии. Сроки возможного коллапса эксперт называет сжатые: полтора-два года максимум.

Экономика, социальная сфера и демография соседей, по его словам, уже сейчас демонстрируют серьёзные провалы. В сочетании с геополитическими сдвигами это делает долгосрочное ведение боевых действий для Киева невозможным.

Напомним, ранее Европа предложила Киеву повоевать ещё полтора-два года. Источник украинского издания утверждает, что после этого Владимир Зеленский поручил политическому руководству подготовить сценарий, при котором на Украине несколько лет не будут проводить выборы.